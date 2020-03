Coronavirus. Conte, trasformare le risorse del Mes in “Coronavirus Fund”

Agenpress – “Si può anche pensare di utilizzare le risorse del MES trasformandolo in una sorta di “coronavirus Fund” perché le sue risorse possano essere utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Queste risorse devono pertanto essere concesse a tutti gli Stati, senza alcuna condizionalità presente o futura”.

E’ quanto scritto in una nota di Palazzo Chigi in cui si evidenzia il pensiero del premier Giuseppe Conte, sottolineando, poi, in una intervista al Financial Time, che “la forza che l’Europa ha dimostrato con le scelte di politica monetaria deve dimostrarla anche con la politica fiscale. Innanzitutto, introducendo un bond europeo per finanziare le spese per combattere le conseguenze economiche e sanitarie del coronavirus.

In secondo luogo, si può anche pensare di utilizzare le risorse del MES trasformandolo in una sorta di “coronavirus Fund” perché le sue risorse possano essere utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Queste risorse devono pertanto essere concesse a tutti gli Stati, senza alcuna condizionalità presente o futura.