Coronavirus. Cremona, inaugurato l’ospedale da campo donato da Ong statunitense

Agenpress – “Sarà per noi un grande aiuto perché perché sono autosufficienti e noi oltre ad essere pieni non abbiamo più risorse per assistere pazienti così impegnativi”: lo ha detto Rosario Canino direttore sanitario dellla Asst di Cremona riferendosi all’ospedale da campo donato dalla Ong statunitense Samaritan’s Pursue, una delle zone più colpite dall’emergenza coronavirus. L’ospedale, ha aggiunto, dovrebbe essere operativo in giornata con il trasferimento dei primi pazienti Covid-19.

A regime la struttura, composta da 15 tende, ha 60 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari.

“La Lombardia ha mostrato una forza di resistenza aldilà dell’umano”, ha ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, alla cerimonia di dedicazione dell’ospedale da campo donato dalla Ong Usa Samaritan’s Purse installato davanti all’ospedale di Cremona.

Gallera ha ricordato che è trascorso una anno dal primo caso di coronavirus scoperto in Lombardia e “dal quel momento si è scoperta – ha detto – una fragilità che è di tutti, oggi i pazienti sono moltissimi non si riesce neanche quasi a contarli, ma anche una grande capacità di reazione”.

“Deve scendere la curva” dei contagi e “le misure di contenimento i risultati li danno: a Lodi, a Codogno si è azzerato il contagio, quando si chiude una zona e la gente non esce, il risultato lo si ottiene”, ha spiegato Gallera.

“Noi oggi stiamo vedendo risultati di otto giorni fa, speriamo che l’atteggiamento responsabile dia i frutti, noi li vedremo tra 5-6 giorni. Se riusciamo a resistere in maniera ancora più rigida sono sicuro che tra 10-15 giorni la curva scende in maniera importante”.