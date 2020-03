Coronavirus. Lombardia. Fontana chiede a Conte l’impiego dell’esercito e chiusura molte attività

Agenpress – Il del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte l’impiego dell’esercito, chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici (salvo per le attività indifferibili), fermo dei cantieri, ulteriore limitazione delle attività commerciali. Un elenco che arriva dopo l’ultimo drammatico bilancio dei morti e dei contagiati nella regione e soprattutto nell’area metropolitana di Milano.

“È stato un colloquio – ha spiegato Fontana – nel quale ho ancora una volta rappresentato al presidente del Consiglio la situazione sempre più grave che sta vivendo la Lombardia. Ci aggiorneremo nelle prossime ore per capire se e in quale direzione il governo vorrà muoversi”.

Sul tema c’è l’intesa di Partito democratico e 5 stelle, ma la decisione sembra slittare al weekend. Intanto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato che dà “ampia disponibilità”, d’intesa con il Viminale, all’uso dei militari per pattugliare le strade e garantire il rispetto dei divieti.

Una stretta sulle limitazioni è chiesta da più parti anche alla luce dei ben 52 mila italiani denunciati per non aver ottemperato ai divieti, persone che sono uscite senza validi motivi o hanno addirittura cercato di mettersi in viaggio.