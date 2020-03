Coronavirus. Oms. Non è una semplice influenza. Cattivo vaccino è pericoloso quanto un virus

Agenpress – “Guardate alle terapie intensive in alcune parti del mondo, completamente sopraffatte. Guardate ai medici e agli infermieri stremati. Questo non è normale. Questa non è una semplice stagione influenzale particolarmente negativa”.

Lo ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Oms nel consueto briefing sul coronavirus. “Ci sono sistemi sanitari al collasso. Questo non è normale”, ha ripetuto.

“C’è solo una cosa più pericolosa di un virus cattivo ed è un cattivo vaccino. Bisogna stare molto molto attenti nello sviluppo di un prodotto che andrà iniettato potenzialmente nella maggior parte della popolazione mondiale. Avere dopo otto settimane dallo scoppio dell’epidemia già un prodotto testato su una persona è un traguardo mai raggiunto prima”. “L’altra sfida – ha spiegato – sarà che se anche troviamo un vaccino efficace dovrà essere accessibile a tutti. Non soltanto per una questione etica, ma perché il mondo non sarà protetto se non sono tutti protetti”.