Coronavirus. Pisano (Min. Inn.). Allo studio app traccia movimenti, per salvare vite umane

Agenpress – “Non stiamo ragionando su come tracciare, ma sul fatto se tracciare sia la risposta per salvare vite umane o no.

“La risposta bisogna darla insieme al Garante per la privacy: il diritto alla privacy è un diritto fondamentale altrettanto come quello alla salute”, spiega. Se fosse mostrata l’efficacia ne parleremo insieme al Garante e a tutti gli attori e poi prenderemo una decisione”.

Così la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, a Radio24, sui progetti per un’applicazione in grado di ricostruire i movimenti in funzione anti Covid-19.

“In ottica punitiva non è lo strumento che prendiamo in considerazione”. Bisogna, ribadisce, “capire se serve a salvare vite umane”, vista l’emergenza sanitaria innescata dal Coronavirus.

Per la ministra, “questa è la domanda” da farsi sull’app per tracciare le persone. Ed è, aggiunge, un quesito “complesso”. In generale, poi, “si sta ragionando sull’utilizzo dei dati per riuscire ad analizzare fenomeni del genere. Noi non avevamo all’interno del governo una struttura preparata per la gestione dei dati, ora la stiamo mettendo in piedi”.