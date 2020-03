Coronavirus. Usa. Pompeo, Cina sia trasparente con il mondo intero, condivida le informazioni

Agenpress – Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha criticato l’assenza di trasparenza iniziale della Cina sul coronavirus e ha sollecitato Pechino a “condividere col mondo intero” le informazioni di cui dispone. “E’ imperativo per proteggere la gente”, ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca. “E’ assolutamente vitale questa condivisione di informazioni in tempo reale, non è una vicenda di piccoli giochi politici o di vendette”.

Donald Trump ha affermato di avere “un ottimo rapporto” con il presidente cinese Xi Jimping ma ha ribadito che il virus “è partito dalla Cina ed è sfuggito ad ogni controllo”.