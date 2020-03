Il Movimento Conservatore Stella d’Italia sollecita il Ministro degli Esteri per la nave “Costa Magica”

Agenpress. La situazione creatasi a bordo della nave da crociera “Costa Magica” nei Caraibi dove 130 membri dell’equipaggio di nazionalità italiana sono bloccati a bordo con la presenza di almeno cinque di loro con chiari sintomi da Covid 19 ha spinto Il Presidente Andrea Marrone e il Segretario Emanuele Laina del Movimento Conservatore Stella d’Italia a mettersi in contatto con la Segreteria del Ministro degli Esteri Luigi di Maio per chiedere un intervento urgente per la salvaguardia dei nostri connazionali di cui si chiede l’immediato rimpatrio in quanto, in caso di epidemia, il posto meno indicato per rimanere è proprio a bordo di una nave.

Questa situazione è già stata oggetto di un’interpellanza parlamentare dell’on. Andrea Delmastro Delle Vedove del partito “Fratelli d’Italia”.

Segue il testo della lettera inviata:

La nave da crociera della compagnia di navigazione italiana Costa Crociere è attualmente al largo delle coste dell’isola di Martinica (isola appartenete al “Dipartimento D’Oltremare” della Repubblica Francese) dopo avere navigato dal 10 marzo scorso in cerca di un porto di attracco che potesse permettere l’evacuazione dei 130 italiani membri dell’equipaggio 5 dei quali presentano chiari sintomi da contagio dal virus Covid-19.

Tutti i passeggeri crocieristi della nave sono già stati sbarcati nei giorni scorsi.

Attualmente il personale presente a bordo impossibilitato a sbarcare sta seguendo tutte le misure necessarie per il contenimento del virus e molti sono stati messi in regime di quarantena nelle proprie cabine.

Considerato che:

il personale sanitario a bordo consiste attualmente in due infermieri un dentista e un medico attrezzato con un solo respiratore non sufficiente ad assicurare le dovute cure ai lavoratori colpiti dal contagio;

la permanenza prolungata sulla nave può solo far aumentare il numero di contagiati mettendo in serio pericolo la vita dei nostri concittadini presenti.



IL MOVIMENTO CONSERVATORE STELLA D’ITALIA

CHIEDE

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di attuare in tempi rapidi tutte le misure necessarie per lo sbarco ed il rimpatrio dei nostri connazionali al fine di per poter somministrare le cure necessarie ai contagiati dal virus Covid -19 ed evitare che anche il restante personale possa contagiarsi.