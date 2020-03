L’opinione di Roberto Napoletano. Subito liquidità alle imprese

Tutto come previsto per la Banca centrale europea: acquisti senza limiti. Ora in Italia si pensi a scegliere gli uomini di guerra e ci si assicuri che le imprese congelate non si sveglino morte e che i lavoratori privati non muoiano di fame. Si disinneschi la bomba sociale con l’helicopter money italiano che non è nient’altro che un reddito collettivo per i dipendenti privati

Agenpress – Avevamo chiesto alla Lagarde di annunciare acquisti di titoli pubblici sovrani senza limiti. Avevamo detto in tutte le lingue ai tremebondi tutori della finanza pubblica italiana che lo avrebbe fatto molto presto. Per due ragioni evidenti. La prima è che aveva l’obbligo di mettere la Banca centrale europea nel solco tracciato dal Cavaliere Bianco dell’euro, Mario Draghi, perché il nuovo ’29 mondiale con la sua economia da tempi di guerra non consente neppure di pensare diversamente.

In questo nuovo quadro l’Italia è in gioco come la Francia e la Germania perché se diventasse insostenibile il suo debito lo sarebbe anche quello europeo, ma il nostro debito è ampiamente sostenibile e il problema è europeo prima ancora che italiano.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/03/19/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-subito-liquidita-alle-imprese