Una lapide all’Altare della Patria in ricordo vittime Coronavirus

Come ricorrenza 21 febbraio data del primo morto in Italia

Agenpress. Caro Presidente della Repubblica Italiana, diventi il primo firmatario di una petizione che ricordi i morti italiani colpiti dal virus Covid-19.

I giornalisti dell’Agenzia Giornalistica Agenpress lanciano un appello a tutta l’Italia affinché venga deposta una lapide all’interno dell’Altare della Patria a futura memoria delle nuove generazioni.

Ogni anno, Lei e i Presidenti che le succederanno, il giorno 21 febbraio depongano una corona ricordando chi in prima linea, come il personale sanitario, chi in seconda linea come i malati, persero la vita contro un nemico dal quale non si arresero mai e combatterono eroicamente come i medici e gli infermieri e tenacemente come i malati.

Per noi e per tutti gli italiani non sono morti. Non sono morti perché hanno combattuto per gli altri. Non sono morti perché non hanno mai indietreggiato davanti al nemico. Hanno avuto coraggio e facciamo in modo di “immortalarli”, anche se non è stato possibile apporre medaglie sui loro corpi.

E se gli eroi debbano essere sempre ricordati, questo è il modo migliore per rendere omaggio a tutti i caduti. E questa è anche la maniera migliore, caro Presidente, per ringraziare gli italiani a cui è stato chiesto e sarà chiesto di sacrificarsi.

