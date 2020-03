Cornavirus. La situazione in Gran Bretagna, Malta e Germania

Agenpress – In Gran Bretagna, dove le vittime sono 184, il Sistema sanitario nazionale ha stretto una partnership con il sistema sanitario privato del Paese che permetterà di aver quasi 20 mila operatori sanitari e 8 mila letti d’ospedale in piu’ per fronteggiare l’emergenza di Covid-19. Lo ha reso noto il governo di Londra.

E’ aumentato di altri nove casi il conteggio delle positività al Covid-19 a Malta portando il totale a 73. Lo ha comunicato la Sovrintendente alla Salute pubblica maltese, Charmaine Gauci, specificando che “la maggioranza” delle persone positive al test è “in buone condizioni generali” ma due persone sono state trasferite nel reparto di terapia intensiva ed una ha sviluppato il primo caso grave, con polmonite da coronavirus ed in “condizioni non stabili”.

Un altro forte balzo in avanti del numero dei contagi da coronavirus in Germania. Stando al conteggio della Zeit online, che incrocia i dati del Robert Koch Institut con quelli segnalati dalle autorità sanitarie dei vari Laender, le attuali infezioni da Covid-19 sono oltre 21.500. Vuol dire che il numero dei contagi è raddoppiato in soli tre giorni: solo mercoledì scorso i casi erano 10 mila.

In particolare, è molto alto il bilancio in Nord-Reno Vestfalia, con 6.700 casi. Seguono Baviera e Baden Wuerttemberg con circa 3.600 casi. Sono ad oggi oltre 70 le vittime in Germania. Questa mattina il conteggio del Robert Koch Institut (Rki), il maggior centro epidemiologico tedesco, si fermava a 16.662 contagi e 47 decessi: l’istituto, però, considera solo i dati confermati e inviati per via digitale dai Laender. La Germania prevede un piano di sostegno economico di 822 miliardi di euro per arginare le conseguenze economiche della pandemia. E’ quanto emerge da un progetto di legge.