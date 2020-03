Cornavirus. Lo “sgarbo” del min. Boccia con la mascherina “di carta igienica” appesa all’orecchio

Agenpress – Il ministro per il Sud Francesco Boccia prende in giro l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera esibendo la famosa “mascherina di carta igienica” alla conferenza stampa della Protezione civile sul coronavirus, scatendo polemiche sul web, definendo il gesto uno sgarbo istituzionale, politico e umano. Soprattutto, uno schiaffo ai 4mila morti in Lombardia.

Dal web anche polemiche sul sorriso del capo della protezione Civile, Borrelli, mentre guarda il ministro Boccia.

Il gesto in risposta alle polemiche sollevate dall’assessore di Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera che aveva definito le mascherine arrivate in regione dalla Protezione civile “un foglio di carta igienica, di Scottex”.

“Non voglio fare polemica”, aveva detto “ma è evidente che non è possibile immaginare di utilizzare queste mascherine da parte di sanitari che lavorano ore e ore… questo non è consentito e accettabile per una persona che sta a con pazienti infetti”, perchè “al massimo possono essere utilizzate da un volontario che le usa per portare la spesa a un anziano”. “C’è un’emergenza mascherine che va risolta con i giusti presidi. almeno dateci gli strumenti per giocare questa battaglia”.

Anche per Carlo Calenda “Boccia ha dimostrato di non avere le qualità per ricoprire un ruolo istituzionale in questo momento. Non esiste sulla faccia della terra che un ministro si metta a fare pagliacciate durante una pandemia nella sede della Protezione civile. Conte dovrebbe chiedere le dimissioni”.

Il diretto interessato ha subito contro replicato. “Penso che in questo momento gli italiani abbiano bisogno di risposte e non di sterili polemiche. La mascherina che ho indossato durante la conferenza stampa e’ del tipo che indosso quotidianamente e che indossano i miei collaboratori. Inutile e indegno lo sciacallaggio che leggo sui social su una cosa che facciamo ogni giorno dalla mattina alla sera. Borrelli sorrideva perché, dopo il primo click, c’erano già le prime dieci domande di medici volontari! Ma nemmeno in un momento cosi’ si riescono ad evitare polemiche inutili?”.