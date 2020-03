Coronavirus. Bergamo, altre bare portate via dall’esercito. Morto un carabiniere di 47 anni

Agenpress – Sono una settantina i feretri che questa mattina sono stati caricati sui camion dell’esercito per essere trasferiti dal cimitero di Bergamo in altre zone del Nord, in particolare in Emilia Romagna per la cremazione, perché il forno crematorio non riesce a far fronte a questo periodo di emergenza da coronavirus.

Anche oggi Bergamo assisterà dunque a un nuovo, drammatico corteo dei mezzi, come quello della sera del 18 marzo scorso, con le bare dei propri cari per i quali non è nemmeno stato possibile organizzare un funerale, perché le regole per contrastare la diffusione del coronavirus li vietano.

Soltanto ieri si sono registrati 88 morti nella Bergamasca. “La lucina in fondo al tunnel speriamo che cominci a vedersi, per ora non si vede – ha commentato il sindaco Giorgio Gori -. Speriamo che cominci a vedersi qualche effetto di questa cosa che io ancora non vedo francamente”.

Ieri la morte di un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell’Arma. Era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli. Sposato, lascia una figlia di 10 anni.

L’appuntato scelto Claudio Polzoni nella tarda serata di giovedì, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, è deceduto. L’Arma dei Carabinieri “esprime le sue profonde condoglianze e piange così la seconda scomparsa a causa di questa terribile malattia”. Il militare in servizio alla centrale operativa di Bergamo da quasi dieci anni, era un riferimento per i colleghi in pattuglia sul territorio bergamasco e per tutti coloro che si rivolgevano al 112 per chiedere aiuto, un consiglio o semplicemente una rassicurazione: “Una vita dedicata alla propria famiglia, al prossimo, all`Arma” e “il comandante generale e tutta l`Arma si stringono compatti intorno al dolore alla famiglia del militare”.