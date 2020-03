Coronavirus. Farmacisti: eroi senza medaglie

Agenpress. Non sottovalutiamo, in questi tragici momenti, l’impegno dei Farmacisti. Non dimentichiamo Lorenzo Repetto titolare della Farmacia di Saint Vincent in Valle d’Aosta, deceduto a causa del contagio del virus Covid-19.

E’ fondamentale proteggere la loro incolumità. Le Farmacie sono indispensabili nei grandi centri, ma soprattutto nei piccoli centri. Provate ad immaginare un’intera comunità senza un presidio sanitario territoriale.

Lo Stato si faccia carico di tutelare la loro salute e dei propri collaboratori dotandoli di tutti i dispositivi di protezione. Diventa necessario proteggerli sotto ogni punto di vista, onde evitare anche incresciosi episodi, come quello accaduto alla farmacista Antonia Grimaldi dove il presidio è presente nella città di Salerno dal 1924.

Ecco il suo racconto tratto dalla sua pagina Facebbok:

“Buongiorno a tutti, mi rivolgo alla persona che l’altro giorno mi ha buttato un secchio di acqua addosso per farmi andare a casa… mentre stavo organizzando, davanti alla farmacia, la disinfezione dei locali lavorativi. Ed anche alla signora che ieri sera ha urlato contro me e mia sorella che tornavamo dal lavoro con le nostre biciclette, ovviamente distanziate: “Andate a casa!”…alle 20,40.



Come ci piacerebbe stare a casa, poterci proteggere di più!

Invece il nostro ruolo è quello di aiutare, con il nostro lavoro di farmaciste, la salute pubblica. Cerchiamo di dare il massimo con passione e dedizione. Ma abitiamo distanti dalla farmacia e dobbiamo pur tornare a casa!

Lo facciamo con la bicicletta evitando di pedalare sotto i balconi per paura che qualcuno ci possa colpire pensando che siamo due irresponsabili. Come è capitato a noi, sarà capitato ad altri che, come noi, lavorano per l’utenza e per i beni essenziali.

Andrà tutto bene… vero, meglio rimanere a casa… per tutti coloro che possono. Forza e coraggio! Passerà! Abbiamo già avuto epidemie, in passato non c’erano tanti mezzi per curare… oggi ne abbiamo tanti di più ma quello più importante è quello del buon senso”.



La Dottoressa Antonia Grimaldi – raggiunta telefonicamente – ci tiene a sottolineare che non si è trattato di nessuna aggressione. Oltretutto ha ricevuto anche le scuse della signora che ha inveito contro di lei. Anzi a dire il vero “è quella più mortificata, una volta saputo a chi aveva rivolto quelle imprudenti parole”.

Da questa spiacevole vicenda la Farmacista – ci tiene a sottolineare – che esistono le “terze verità” che più delle volte vengono trascurate o alcune volte volutamente dimenticate o strumentalizzate.

In questo caso la prima verità è la versione dei fatti. La seconda è la speculazione dei fatti. La terza verità sono le scuse della “signora inveitrice” che purtroppo non fanno notizia…..

L’episodio in questione deve farci riflettere, ma una riflessione è doverosa anche da parte delle Istituzioni, che in questi particolari momenti sembrano sempre più indecisi nel prendere seri provvedimenti. Oppure quando vengono presi sono o in ritardo o semplicemente inadeguati per simili emergenze.

Come mai ancora non è stato provveduto, data la quantità di mascherine attualmente acquistate dallo Stato o in alcuni casi donate, ad inviarle gratuitamente a tutte le Farmacie italiane, che a loro volta potevano consegnarle a tutti i cittadini?

Si sarebbe evitato, e si eviterebbe, che mascherine e prodotti d’igiene diventassero introvabili, oppure venduti a prezzi esorbitanti da veri e propri sciacalli.

Come mai se la Farmacia, in questo particolare momento è un presidio essenziale per lo Stato, non tuteli quelle situate nei piccoli centri?

Potrebbe, ad esempio, la Polizia Municipale accompagnare alla chiusura della Farmacia i titolari fino al raggiungimento delle proprie abitazioni. In questo modo oltre, a salvaguardare e proteggere i farmacisti, possono svolgere attività di controllo sul territorio nel rispetto dei decreti emanati dalle Regioni.

Mai e poi mai bisogna trascurare tutte quelle professionalità che, con il loro impegno riescono ad assicurare assistenza sanitaria alla popolazione soprattutto in questo momento di estrema emergenza, e tra questi, non dimentichiamo i Farmacisti: eroi senza medaglie.

Aurelio Coppeto