Coronavirus. Fondi sorvegliata speciale. Nel Lazio 1190 casi positivi (+182)

Agenpress – Ancora sorvegliate speciali Fondi in cui ci sono stati 3 casi in più, per un totale di 53 (quasi un terzo di tutta la provincia), e che due giorni fa è stata dichiarata “zona rossa” con un’ordinanza della Regione Lazio, e Latina dove i casi sono saliti a 36 con i 2 in più di oggi. Sono 1022 le peronse che sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Salgono a 7, invece, i decessi nella provincia pontina: una donna di 65 anni, con “gravi patologie pregresse” – fanno sapere dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio – è morta presso il Pronto Soccorso di Fondi.“

Nel Lazio si contano oggi 182 contagi in più. In totale ad oggi nella nostra regione sono stati esaminati 1190 casi positivi totali, mentre sono 1086 quelli attualmente in carico. Di questi, fanno sapere dall’Assessorato alla Sanità, 425 sono in isolamento domiciliare, 591 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 70 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 50 i pazienti deceduti in tutto il Lazio, 54 le persone guarite.“

“Oggi registriamo un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore con 182 casi di positività e un incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi – ha detto D’Amato -. Continua l’aumento delle persone guarite che sono 54 in totale e si registra la prima donna guarita a Frosinone. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.753 ed aumentano le dimissioni. Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza presso l’Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l’isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.“