Coronavirus. In arrivo a Cremona 52 tra medici e infermieri cubani esperti

Agenpress – “E’ stato organizzato con Alitalia il viaggio per far arrivare 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l’ospedale da campo a Cremona”.

L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile.

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera li ha definiti “un’altra straordinaria opportunità per il nostro territorio” e ha spiegato che arriveranno domani alle 18.30 a Malpensa.

“Li andremo a prendere e li porteremo a Crema, sono in contatto con il direttore generale dell’ospedale che mi ha detto che lunedì inizieranno a operare”.

“Vogliamo esprimere la nostra profonda e sincera gratitudine al governo della Repubblica di Cuba e al suo ambasciatore in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, per la solidarietà concreta mostrata con l’invio di 52 tra medici e infermieri cubani esperti in malattie infettive che, dopo il loro arrivo oggi all’aeroporto milanese di Malpensa, andranno subito a dare man forte ai nostri medici in una delle zone più colpite d’Italia, a Crema, lavorando nell’ospedale da campo allestito nell’area antistante al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Grazie, a nome di tutti gli italiani: non ce ne dimenticheremo”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Affari Esteri di Camera e Senato.