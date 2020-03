Coronavirus. La situazione in Spagna, Svizzera e Croazia

Agenpress – Sale a 24.926 il bilancio dei casi di coronavirus in Spagna (4.946 in più) e 1.326 morti, 324 in più. Lo rende noto il Ministero della Salute, secondo quanto riportala Efe. Secondo il dicastero, ci sono anche 1.612 pazienti in terapia intensiva, 471 in più rispetto a ieri, e un totale di 2.125 pazienti hanno già recuperato, 540 in più.

Il numero di casi di coronavirus in Svizzera e Principato del Liechtenstein registra un’impennata e sale a quota 6.113, ben 1.273 in più rispetto a ieri: in Svizzera salgono anche i decessi, a quota 56, tredici in più in 24 ore. E’ quanto emerge dalle statistiche rese note a metà giornata dall’Ufficio federale di sanità pubblica. Il Ticino è il cantone più colpito, con 918 contagi e 28 decessi, precisano i media locali.

In Croazia rispetto a ieri sera sono risultate positive al coronavirus altre 40 persone, con il totale salito a 168. Lo ha riferito l’Unità di crisi del ministero della Sanità alla conferenza stampa giornaliera.

Un totale di 16024 casi confermati di coronavirus (+3422 rispetto al giorno precedente), di cui 10999 solo in Germania, sono stati registrati nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati al 20 marzo. I decessi registrati nell’area sono stati finora 44 (+10).