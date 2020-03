Coronavirus. Nicola Porro ancora positivo. Fare il tampone a tutti

Agenpress – “Dopo una settimana senza febbre e senza sintomi, ho fatto il tampone di controllo: il risultato è stato positivo, dunque ancora ho la malattia, sono contagioso”.

E’ la testimonianza che Nicola Porro ha affidato a un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Il giornalista, conduttore di Quarta Repubblica su Rete4, risultato positivo al coronavirus per la prima volta il 9 marzo, sottolinea:

“Chiedo, mi chiedo e vi chiedo: mentre siamo agli arresti domiciliari, cosa che rispetto, possiamo chiederci quante persone che non hanno fatto il tampone, hanno avuto un po’ di febbre o un po’ di tosse, magari dopo una settimana senza sintomi sono andate a fare la spesa o in ufficio?

Come si fa a evitare la pandemia se non facciamo il tampone a tutti, o al numero maggiore di persone? Sono uno dei pochi fortunati che hanno avuto il tampone, ma magari l’80 per cento delle persone come me sono state a casa e ora sono in giro. Temo che se non ci si occupa di rendere il più possibile diffuso il tampone si diffonderà sempre questa malattia”.