Coronavirus. “Riscopriamo il cielo da casa”, grazie agli astrofili italiani

Agenpress – Proseguono le rubriche “Riscopriamo il cielo da casa” dell’Unione Astrofili Italiani. Approfondimenti sui principali eventi astronomici del periodo per avvicinare il pubblico alla conoscenza del cielo e spronare l’osservazione degli oggetti celesti dalla propria terrazza o dal giardino di casa, in questi giorni di isolamento, dettato dall’emergenza Coronavirus.

Questo inizio di Primavera riserva molti eventi lungo la volta celeste.

Sulla pagina Facebook dell’Uai saranno pubblicati quotidianamente post che invitano a osservare il cielo, corredati da mappe, foto e spiegazioni sugli oggetti celesti. Si comincia con la stazione spaziale che saluta l’inizio della primavera, ben visibile dall’Italia.

“Riscopriamo il Cielo di casa nostra”. Si succedono i transiti della Stazione Spaziale Internazionale ISS facilmente osservabili anche dal balcone di casa! http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2020… : anche il passaggio del 21 marzo sarà visibile da tutta la penisola. In questa occasione sarà visibile dalle ore 19:00 e due minuti dopo si troverà sulla verticale di Napoli. Ricordiamo che la mappa del post si riferisce alla traiettoria della ISS per chi osserva da Roma. Per le altre località consultare la tabella al link :

http://divulgazione.uai.it/…/Come_osservare_la_Stazione_Spa…

La ISS sarà il secondo oggetto più luminoso del cielo, superato solo da Venere. Le notizie sui pianeti nel cielo di marzo sono nella sezione : http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2020…

Attenzione anche ai possibili avvistamenti dei “cortei” di satelliti Starlink : http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2020…

Chi può osservare il tramonto, noterà il graduale spostamento del punto in cui tramonta il Sole, non più esattamente ad Ovest come accade in prossimità dell’Equinozio, ma giorno dopo giorno, sempre più spostato verso Nord-Ovest, come mostrato dall’astrofoto del mese :

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2020…

Ad affiancare l’osservazione, anche il programma, ‘pillole di astronomia’, con conferenze virtuali sul successore di Hubble, il James Webb Space Telescope, il cui lancio è previsto nel 2021, e lezioni su Via Lattea e i pianeti esterni al Sistema Solare.

“Il nostro obiettivo – spiega Luca Orrù, presidente dell’Uai – è diffondere la cultura astronomica, soprattutto in questo periodo difficile, in modo che tutti possano scoprire le meraviglie del cielo da casa. Per questo – aggiunge – abbiamo lanciato una campagna che reinterpreta il nostro tradizionale ‘Cielo del mese’, invitando quotidianamente a osservare ad esempio il sorgere e il tramontare di costellazioni o di stelle di riferimento. E magari allo stesso tempo – conclude Orrù – approfittarne per fare una stima dell’inquinamento luminoso in Italia, attraverso una grande mappatura sociale”.