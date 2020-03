Coronavirus. Steinmeier scrive a Mattarella: “vi siamo vicini. Abbiamo bisogno di uno spirito europeo”

Agenpress – “Nel nostro Paese andiamo incontro a momenti difficili, ma allo stesso tempo guardiamo con grande commozione alle drammatiche condizioni dei nostri vicini italiani. In questa situazione di così enorme gravità vorrei esprimere a Te e al popolo italiano la solidarietà dei miei connazionali e la mia profonda partecipazione personale”.

Così il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier in una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella, il cui testo viene riportato dal Corriere della sera.

“Signor Presidente, Caro Sergio Mattarella, dalla nostra conversazione telefonica della scorsa settimana, l’emergenza causata dal coronavirus in Italia ha subito un ulteriore drammatico peggioramento e anche in Germania dobbiamo arginarne la diffusione con tutte le nostre forze”.

“I nostri pensieri vanno alle numerose migliaia di ammalati, alle vittime e alle loro famiglie, alle tante eccezionali persone che prestano aiuto nel sistema sanitario italiano e attualmente, a condizioni di massima difficoltà, fanno l’impossibile per salvare vite umane Sono lieto che i nostri ministeri della Salute abbiano trovato il modo di portare in Italia forniture di aiuto tedesche con dispositivi medici di urgente necessità. Ora abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di solidarietà umana e pratica. Possiamo superare questa crisi, che non ha precedenti, solo assieme. Vi siamo vicini”.