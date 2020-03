Coronavirus. Task force 300 medici, 200 euro al giorno fino alla fine dell’emergenza

Agenpress – “E’ stata avviata dalla Protezione Civile, che ringrazio per la tempestività, la costituzione della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza COVID-19”.

E’ quanto scrive su Facebook Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la realizzazione dell’ospedale all’interno della Fiera di Milano.

Avranno un “premio di solidarietà” di 200 euro al giorno. Lo prevede l’ordinanza n.654 firmata ieri dal capo della Protezione civile. Il premio, che scatta per ogni giorno di lavoro svolto, sarà corrisposto direttamente dal dipartimento della Protezione civile e non concorre alla formazione del reddito. La task force sarà operativa fino alla fine dell’emergenza.

L’ordinanza prevede anche che i medici siano scelti dal capo del Dipartimento sulla base delle specializzazioni, tra i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, quelli privati anche di strutture non accreditate con il ‘pubblico’ e i liberi professionisti, anche in convenzione con il Ssn.

La scelta dei dottori è volontaria e per quelli che lavorano per il Ssn si prescinde dall’ok del servizio sanitario regionale di appartenenza, per le altre due categorie è richiesto l’assenso. La loro attività è considerata “servizio utile a tutti gli effetti” e se possibile, nell’assegnazione agli ospedali, la Protezione civile cercherà di favorire l’invio dei nuovi medici in strutture vicine alla regione da cui provengono. Saranno poi le Regioni di ‘destinazione’ a provvedere al loro alloggio e al rimborso delle spese di viaggio.

Form per la candidatura

https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=136947