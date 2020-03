Cura Italia: Carfagna, stop a pagamento contributi Avvocati

Estendere a tutti i professionisti sussidio, da elevare a 780 euro per tre mesi”

Agenpress. “Si avvicinano le scadenze per il versamento dei contributi degli avvocati alla Cassa forense. Per molti di loro, pagare subito quanto dovuto sarebbe impossibile. La nostra proposta prevede di prorogare al prossimo anno il pagamento dei contributi minimi relativi al 2020 e del contributo soggettivo sui redditi del 2019, con la possibilità di rateizzarli. Inoltre, per chi ha un reddito inferiore agli 80mila euro, le aliquote del contributo soggettivo dovrebbero essere dimezzate”.

Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un intervento sul sito dell’associazione ‘Voce Libera’.

“Per noi – prosegue Carfagna – collaborare con il governo per l’emergenza significa soprattutto dare voce ai tanti che in questi giorni ci stanno contattando, per chiederci una mano in un momento difficile. Sono categorie che non meritano di essere trascurate, a partire dai professionisti (avvocati, geometri, architetti e altri) ignorati dal decreto ‘Cura Italia’. Vogliamo che il sussidio previsto dal governo per le partite Iva iscritte all’Inps sia esteso anche a loro. Di più: per dare certezza al loro immediato futuro, vogliamo che sia valido per tre mesi e l’importo sia elevato a 780 euro”.

“Se quella cifra viene garantita a chi percepisce il reddito di cittadinanza, non vediamo perché non possa andare anche a chi lavora regolarmente ed è costretto a fermarsi solo a causa dell’emergenza”, conclude la presidente di ‘Voce Libera’.