Giorgia Meloni (FdI): ecco le mie proposte Salva-Econimia

Agenpress. Lo Stato deve sostenere chi perde il lavoro e chi è costretto a tenere chiuso. Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali, dei versamenti contributivi, dei mutui e delle cartelle esattoriali per tutto il periodo dell’emergenza. Ammortizzatori sociali per tutti, lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti.

Lo Stato dia un premio economico a chi è costretto a lavorare, come operai, medici e infermieri, Forze dell’Ordine, dipendenti pubblici e personale dei supermercati. Autentici eroi che rischiano per tutti noi.

Queste persone grazie a FdI, che ha fatto la proposta, otterranno un bonus di 100 euro al mese: un primo aiuto, anche se avremmo voluto molto di più per loro.

Lo Stato sia al fianco delle imprese che resistono e non chiudono. Sacrosanta l’estensione per tutti della cassa integrazione ma se un imprenditore non chiude e continua a pagare gli stipendi, lo Stato deve aiutarlo con l’equivalente di quanto sarebbe costata la cassa integrazione per ogni dipendente.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.