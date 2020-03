L’opinione di Roberto Napoletano. Che succede in Lombardia?

È morto il Patto di Stabilità Europeo, l’Italia dia i soldi ai privati o sarà il Titanic

Il collasso della sanità pubblica lombarda è un grido di dolore che squarcia il mondo. Bisogna prendere atto che la struttura ospedaliera pubblica non ce la fa. Poi capiremo perché, ma oggi tutti diano una mano.

Solo Bertolaso può ribaltare una situazione disperata

Agenpress. Il Patto di Stabilità senza Crescita europeo è morto. L’economia di guerra nella quale siamo piombati fa cadere un muro al giorno. Ricordo quando Romano Prodi disse che era stupido e prevedeva che avrebbe determinato una tempesta economica. Ha fatto un giro largo perché è passata attraverso la più grande crisi sanitaria globale mai conosciuta, ma la tempesta economica è arrivata.

Il Professore diceva una assoluta verità: i patti di stabilità sui bilanci che si fanno con l’aritmetica non hanno alcun senso, ma lo guardavano tutti dall’alto in basso. Ora che tocca anche loro, tedeschi e francesi hanno cambiato opinione.

Arriverà anche il piano europeo interamente finanziato con i titoli sovrani europei. Mes o non Mes conosceremo i Coronabonds prima e gli Eurobonds dopo. L’entità della catastrofe metterà tutti d’accordo e chiuderà in uno sgabuzzino uomini del no senza passato e senza futuro tipo Weidmann, il Governatore della Bundesbank sempre all’opposizione di Draghi.

Così come – e lo avevamo ampiamente previsto – la Banca Centrale Europea ha garantito il ponte monetario “senza nessun limite all’impegno” che può consentire alla vecchia Europa di attraversare il nuovo ’29 mondiale e prepararsi ad avere un ruolo all’altezza della sua storia nella ricostruzione mondiale.

