Molise. Ordinanza governatore istituisce zona rossa per i Comuni di Venafro e Pozzilli

Agenpress – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato il decreto che istituisce la zona rossa per i Comuni di Venafro e Pozzilli in provincia di Isernia, e riguarda circa 30 mila persone. Salgono così a quattro i Comuni in zona rossa in Molise dopo i casi di Riccia e Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso.

La situazione aggiornata alle 17 di oggi, è la seguente: sette deceduti, 61 casi positivi, 11 più di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate sei persone, 21 quelle ricoverate nel reparto di malattie infettive con sintomi, 20 in isolamento domiciliare. I dati, del Ministero della Salute, sono stati forniti dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Nella relazione trasmessa dall’Azienda sanitaria del Molise (Asrem) è evidenziato, tra l’altro, che “la numerosità dei pazienti Covid positivi di Neuromed può configurare l’esistenza di un cluster epidemiologico con potenziale coinvolgimento anche del personale di assistenza” e che gran parte degli operatori sanitari del Neuromed “venuti a contatto con i pazienti risultati positivi al Covid-19 risiede nei territori di Pozzilli e Venafro”.

Intanto dalla struttura sanitaria viene precisato che “sin da metà febbraio Neuromed ha adottato, a tutela dei pazienti e del personale, stringenti e progressive misure di prevenzione che sono risultate coerenti e anche talvolta precedenti a quelle imposte dai decreti del Governo e delle ordinanze del Governo regionale.

Malgrado tali cautele e la drastica riduzione dell’attività clinica, che è stata limitata ai soli casi di urgenza e di interventi non differibili, sia ambulatoriali che di ricovero”, lo scorso 18 marzo si è registrato il primo caso di positività. Complessivamente si sono riscontrati 9 casi di infezione, 7 dei quali asintomatici, in un solo reparto, la Neuroriabilitazione. “Sono quindi state immediatamente attuate – si legge nella nota – tutte le misure di isolamento di questi pazienti e di tutela del personale sanitario previste dalle procedure e dai protocolli ministeriali e regionali, in stretto contatto con l’Asrem.

In ragione di quanto sopra – prosegue il documento – chi ha frequentato e continua a frequentare la struttura di Neuromed per ragioni urgenti e indifferibili, non è esposto a un più elevato rischio di contrarre l’infezione, se si attiene alle norme raccomandate per la frequenza di qualsiasi ambiente”. Inoltre, “le visite ai pazienti ricoverati presso Neuromed sono state precluse già dallo scorso 12 marzo”.