Patto di stabilità. Von der Leyen: “pompare denaro finché serve. Ora Italia può gestire crisi”

Agenpress – La Commissione europea ha attivato, per la prima volta, la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai governi di “pompare nel sistema denaro finché serve”. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio.

“Il coronavirus ha un impatto drammatico sull’economia, molti settori sono colpiti. Il lockdown è necessario ma rallenta severamente l’attività economica. La scorsa settimana ho detto che faremo tutto il possibile per sostenere l’economia e i cittadini, e rispettiamo quanto detto. Gli aiuti di Stato sono i più flessibili di sempre e i vostri governi possono dare i soldi che servono a ristoranti, negozi, imprese piccole e medie”, ha detto von der Leyen.

Inoltre, “cosa mai fatta prima, abbiamo attivato la clausola di salvaguardia”, ovvero “stiamo allentando le regole” per consentire ai governi di spendere, ha spiegato.

“Il Patto è sospeso, ora il bilancio italiano può gestire la crisi. Fine degli egoismi”, ha poi detto al Corriere della sera, spiegando che non permetterà mai che gli interessi dei singoli Stati prevalgano; e che si farà “tutto quanto è possibile per aiutare l’Italia. Siamo profondamente colpiti da come state affrontando questa crisi. Siete un esempio meraviglioso per il resto d’Europa. Lo ripeto: siamo tutti italiani”.

La sospensione del patto di stabilità per gestire meglio la crisi dell’emergenza coronavirus, l’Italia potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve, e i fondi strutturali inutilizzati potranno essere usati in tutti i settori prioritari. Nessuno stato membro può fronteggiare la minaccia da solo e ogni strumento utile sarà messo sul tavolo, si valuta anche l’opzione coronavirus bond. L’Italia? Un esempio meraviglioso per l’Ue per come affronta questa crisi.

“Quello che tutti abbiamo capito è che nessuno Stato membro può fronteggiare questa minaccia da solo, dobbiamo lavorare insieme e aiutarci reciprocamente. Il virus non ha confini e l’Unione europea è più forte quando mostriamo piena solidarietà”. Quanto ai coronavirus bond, “ogni strumento utile sarà messo sul tavolo. Sì, stiamo valutando l’opzione dei coronavirus bond. La Commissione concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore della sanità.

Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del Patto di stabilità. Significa che il governo italiano potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve”. Poi, prosegue, “abbiamo un’iniziativa per gli investimenti. Soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l’Italia non potrebbe più usare e che invece noi le lasciamo. I fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari: sono 11 miliardi. In più attraverso la Banca europea per gli investimenti forniremo 8 miliardi di garanzie a livello europeo per i prestiti che le Pmi possono usare”.

Divisioni europee? “Non lo permetterò mai; dobbiamo tenere il mercato unico il più possibile operativo e fluido. Alcuni Stati membri hanno chiuso i confini interni: noi abbiamo immediatamente messo sul tavolo delle Linee guida per corridoi dedicati al trasporto delle merci essenziali e del materiale sanitario”. “L’Unione europea è tutti noi – afferma – le crisi come questa ci fanno capire quanto preziosa sia la famiglia europea. È meraviglioso vedere la solidarietà tra i cittadini europei. Io credo che l’Unione europea ne uscirà più forte”.