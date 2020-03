Coronavirus. Bertolaso, l’ospedale non sarà un lazzaretto. Consulente anche della Regione Marche

Agenpress – “Le maestranze sono già all’opera, si lavora 24 ore su 24, giorno e notte, ventre a terra. Le attrezzature le stiamo reperendo in giro per il mondo. È un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che, entro la fine della prossima settimana, siamo ottimisti nell’immaginare l’apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione” ha spiegato Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, mostrando in un video su Facebook il progetto del nuovo ospedale, i cui primi moduli potrebbero aprire “entro la fine della prossima settimana”.

Il progetto poi andrà avanti nella sua realizzazione fino ad arrivare a oltre 200-250 letti di terapia intensiva e sub intensiva.

“Sarà una grande struttura dotata di tutti i servizi diagnostici per un centro di questo livello. Non abbiamo voluto creare un lazzaretto, capannoni con le brandine dove mettere quelli che non avevano più speranza e destinati a morire. È il contrario: vogliamo combattere fino in fondo fino all’ultima goccia di sangue, di sudore di fatica per riuscire a vincere questa drammatica guerra tutti insieme”.

“La gestione verrà affidata a una équipe di rianimatori di primo livello” ma “serve anche la partecipazione di tutti i medici e gli infermieri che sono disponibili nel nostro Paese” e anche “di quei nostri colleghi italiani che vivono, studiano e lavorano all’estero. So che molti di loro voglio rientrare anche se hanno difficoltà. Fatelo. Questa è una chiamata generale per tutti i medici e gli infermieri che vogliono essere utili al proprio Paese”.

Bertolaso sarà domani ad Ancona “per contribuire ad individuare una strategia di contrasto al virus che si sta diffondendo con particolare aggressività nella regione Marche”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Lombardia. L’intervento di Bertolaso è stato chiesto dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nel corso di una telefonata con il governatore Fontana, che ha immediatamente aderito alla richiesta. Nel corso della conversazione, prosegue la nota, “i due presidenti hanno condiviso le preoccupazioni, ma anche la volontà di lottare con determinazione e su ogni fronte”.

“Siamo intenzionati ad attuare le stesse soluzioni messe in campo dalla Lombardia”, ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Ringraziando il presidente Fontana, Ceriscioli ha ricordato che le Marche “sono la seconda regione, dopo la Lombardia, in termini di difficoltà legata all’emergenza coronavirus”. “Ho chiesto a Bertolaso la disponibilità a venire da noi per impostare il lavoro per la realizzazione di una struttura dedicata alla terapia intensiva – spiega il governatore -. Abbiamo già compiuto un miracolo, perché siamo già cresciuti di 85 posti letto dedicati, ma ne serviranno molti di più. I dati di oggi confermano una crescita importante, soprattutto su Ancona.

Collaboreranno con Bertolaso “la dirigente del servizio Sanità della Regione Marche Lucia Di Furia, il segretario generale della Regione Marche Deborah Giraldi e il direttore generale dell’Azienda Ospedali riuniti di Ancona Michele Caporossi insieme con il direttore sanitario Alfredo Cordoni, perché pensiamo di collocare questo spazio al centro della regione e cioè nel capoluogo”.