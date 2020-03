Coronavirus. Calano contagi a Bergamo e Brescia. Gori, cancellate intere generazioni

Agenpress – Sono finalmente in calo i contagi in provincia di Bergamo e Brescia: a Bergamo sono in totale 6216 i covid positivi, 347 più di ieri, “il numero si è dimezzato – commenta Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia – rispetto ai 715 di ieri”. In calo anche Brescia: 5317 i malati, 289 più di ieri ma in calo rispetto ai 380 di due giorni fa.

In provincia di Cremona sono 2895, nel Comasco 510, 60 più di ieri, nel Lecchese sono aumentati di 54, nel Lodigiano di 79, con 1772 contagiati in tutto. Sono dati che “ci fanno ben sperare”, ma bisogna aspettare martedì per vedere se saranno confermati e per parlare di “controtendenza”.

Nella nostra provincia sono state cancellate intere generazioni. Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un’intervista alla Stampa parla degli effetti del coronavirus: “Siamo in mezzo alla guerra. È giusto chiudere tutto”. I

In una lettera al governatore e al premier, insieme con altri colleghi, lo sfogo: “Al momento riteniamo che l’adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l’unica soluzione per una tragedia che sembra oggi non avere fine. La nostra provincia in questi giorni sta vedendo morire tanti uomini e donne e cancellare intere generazioni, senza nemmeno poter dare loro un degno saluto”. Il problema, rileva Gori, è “capire quali fili si possono tagliare e quali no. E poi naturalmente bisogna già pensare a ripartire quando finalmente questa tragedia sarà finita. I segnali dall’Europa sono molto importanti”.

“Oggi qui non siamo in grado di portare tutti in ospedale e quindi succede che molte persone muoiono a casa, molte più di quante vengono contabilizzare ogni giorno per il virus”, ha aggiunto. “Ho fatto una ricerca – dice il sindaco di Bergamo – mettendo insieme il dato del mio comune e di altri 12 con i dati dell’anagrafe sui morti e il rapporto è di quattro a uno: per ogni persona che risulta deceduta con diagnosi di coronavirus ci sono altre tre per le quali questo non è accertato ma che muoiono di polmonite”.

“I numeri – aggiunge Gori – sono la rappresentazione della capacità di fare diagnosi e cura, ma non della effettiva diffusione della malattia che è molto superiore. Si dice che in provincia Bergamo ci sono 6216 contagiati, ma sono soltanto gli ammalati in gravi condizioni che arrivano in ospedale a cui viene fatto il tampone, se però avete sintomi ma respirate i medici dicono di stare a casa, nessuno vi fa il tampone e non entrate nelle statistiche”.