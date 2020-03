Coronavirus. Cina, 46 casi importati, 1 interno. Scali preliminari per voli su Pechino

Agenpress – La Cina riporta 46 nuovi casi di coronavirus, incluso uno di contagio sul suolo nazionale dopo tre giorni consecutivi senza casi interni. Il contagio locale è stato registrato nella provincia meridionale del Guangdong ed è stato collegato a un caso importato dall’estero, secondo le autorità sanitarie cinesi. Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, punti di partenza dell’epidemia, il ritorno alla normale vita quotidiana sta avvenendo solo gradualmente. Non ci sono stati nuovi casi ieri in questa regione.

La provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, ha riferito che la provincia ha registrato un caso di coronavirus in una persona infettata da un paziente proveniente dalla Turchia. Secondo la commissione sanitaria provinciale, il capoluogo della provincia Guangzhou ha registrato ieri tre casi confermati di Covid-19, di cui due provenienti rispettivamente dalle Filippine e dalla Turchia, e un paziente che ha avuto contatti con un caso importato confermato.

A partire da domani, tutti i voli internazionali diretti a Pechino saranno costretti ad atterrare in uno dei “12 punti di ingresso” designati in altre città prima del via libera all’atterraggio nella capitale. Sono le nuove regole della Civil Aviation Administration of China, l’Authority sul trasporto aereo, a difesa della città che vogliono contenere i rischi di contagio da coronavirus importato. Tra gli aeroporti indicati per i primi controlli medici e sanitari sui passeggeri figurano, secondo i media ufficiali, quelli di Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan e Shanghai.