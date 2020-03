Coronavirus. Dalla “Russia con Amore” gli aiuti all’Italia. 120 specialisti

Agenpress – “Dalla Russia con Amore”. È il nome in codice dell’operazione di aiuto all’Italia decisa da Vladimir Putin per sostenere la aree più colpite dall’emergenza del coronavirus. La scritta, infatti, campeggia in tre lingue – russo, inglese e italiano – sugli adesivi applicati a velivoli e mezzi partiti o in partenza da Mosca. Al centro si vedono poi due cuori, uno con il tricolore russo e uno con quello italiano. Gli aerei – nove cargo Il-76 in grado di trasportare 40 tonnellate di carico – arriveranno a Pratica di Mare tra oggi e domani.

“Il primo aereo Il-76 delle Forze di Difesa Aerospaziale Russe è partito dall’aeroporto militare di Chkalovsky con specialisti militari e attrezzature per la Repubblica Italiana per fornire assistenza nella lotta contro il coronavirus”. Lo ha detto il ministero in una nota.

Gli aiuti arrivati a Pratica di Mare, in serata diretti in Lombardia. Gli aiuti consistono in mascherine, ventilatori, tute protettive, macchinari per le analisi, tamponi oltre a medici e squadre di disinfezione.

L’aereo ha consegnato “una task force di medici militari, specialisti nel campo della virologia e dell’epidemiologia con moderne attrezzature per la diagnosi e la disinfezione”.

In tutto ci saranno circa 120 specialisti fra epidemiologi e virologi, camion Kamaz per la disinfezione, ospedali da campo, 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine. Oggi dovrebbero partire i primi 5 aerei, gli altri 4 decolleranno invece lunedì.

“L’Italia non è sola in questa sfida. Voglio ringraziare la Russia per gli aiuti che sta fornendo al nostro Paese per superare questa emergenza”, afferma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota dopo aver sentito telefonicamente, nella serata di ieri, il Ministro della Difesa russo Serghei Shoigu.