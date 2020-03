Coronavirus. Di Maio, servono 100 mln di mascherine al mese. In arrivo da tutto il mondo

Agenpress – “L’Italia ha bisogno di 100 milioni di mascherine al mese, come ministero degli Esteri abbiamo messo al lavoro ambasciatori e consoli in tutto il mondo chiedendo di reperire materiale. Da ieri sera ne sono arrivate tante da diversi Paesi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento con ‘Domenica In’ da Pratica di Mare, in attesa degli aerei russi con a bordo personale medico, mascherine e respiratori.

“L’Italia non è sola e coltivare certe amicizie sta pagando, come quando è stata sottoscritta la via della Seta con la Cina”, ha aggiunto, ricordando i milioni di mascherine che stanno arrivando dalla Cina e da tutto il mondo in Italia. “Senza questi aiuti non potremmo affrontare questa emergenza”, ha aggiunto, parlando dell’epidemia di coronavirus.

“Da ieri sono già arrivate un milione e mezzo di mascherine dall’Egitto, 40mila dall’India, 2 milioni e mezzo dalla Cina, 2 milioni dall’Europa. Nelle prossime ore 2 milioni e mezzo dal Brasile e un altro milione e mezzo dalla Cina. Queste cifre dimostrano che l’Italia non è sola e anche che coltivare amicizie in passato e coltivare l’approccio che abbiamo sempre avuto di guardare a tutto il mondo sta pagando”, ha sottolineato Di Maio.

“C’erano anche mascherine bloccate, requisite dai Paesi, oggi le stiamo riportando tutte qui per darle al nostro personale sanitario”, ha aggiunto. “Se ci sono altre partite di mascherine bloccate e qualche sindaco o Asl ha difficoltà può contattare il ministero degli Esteri”.