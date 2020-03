Coronavirus. GB. Johnson: tutti a casa o finiremo come l’Italia. Spediti avvisi a persone vulnerabili

Agenpress – “Gli Italiani hanno un sistema sanitario superbo, eppure i loro medici e infermieri sono totalmente travolti dalle richieste. Se noi non agiamo insieme per ridurre la diffusione è più che probabile che il nostro Nhs sarà ugualmente inondato”.

Così il premier Boris Johnson, sottolineando come il coronavirus “sta accelerando” anche nel Regno Unito e occorre “uno sforzo nazionale eroico e collettivo” per il distanziamento sociale, altrimenti il sistema sanitario britannico (Nhs) non potrà far fronte all’ondata di ricoveri e si riprodurrà lo scenario italiano.

Se le sollecitazioni di queste ore non basteranno, in un Paese che ha ridotto con la chiusura di pub, ristoranti e locali i contatti sociali, ma continua a riflettere non poche resistenze, con alcuni parchi ad esempio tuttora assai frequentati – il lockdown totale imposto per decreto diverrà inevitabile, ha intanto avvertito oggi un ministro del governo Tory, Robert Jenrick, titolare delle Aree Urbane.

Specialmente a Londra, dove un appello dai toni drammatici a restare a casa è stato rivolto alla gente anche dal sindaco laburista Sadiq Khan dalle colonne dell’Observer, il domenicale del Guardian.

Mentre l’Nhs ha già spedito un avviso a 1,5 milioni di persone più “vulnerabili” nel Regno, anziani e soprattutto malati gravi o cronici, per una quarantena preventiva prolungata e radicale anche in assenza di sintomi influenzali. Mentre sono già pronti alcuni dei 20.000 militari pre-allertati, per ora con compiti di assistenza a chi non potrà uscire.