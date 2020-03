Coronavirus, Marche. Battistoni (FI): “Buon lavoro Bertolaso. Suo arrivo iniezione di fiducia”

Agenpress. La notizia dell’arrivo di Guido Bertolaso nelle Marche è una iniezione di fiducia per l’intero territorio regionale. In questo delicatissimo momento storico, in cui la regione marchigiana è tra i protagonisti in negativo, Guido Bertolaso potrà aiutare le istituzioni nella gestione dell’emergenza.

La sua professionalità e le sue capacità sono qualità indiscusse. A lui ed alla sua squadra i miei auguri per un buon lavoro.

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni commissario regionale di Forza Italia Marche.