L’ opinione di Roberto Napoletano. L’Italia e il nuovo ’29 mondiale da pandemia. I soldi ci sono, mandate gli assegni

Facciamo cadere i muri del credito e della burocrazia e mandiamo i soldi in tempo reale anche ai lavoratori privati. Dobbiamo vincere la Grande Guerra e servono uomini che intervengano subito sulla macchina regionale della Lombardia e avviino il decennio della ricostruzione italiana

Agenpress. I soldi ci sono, mandate gli assegni a casa. Sono crollati tutti i muri, ma ce ne è uno di cui non parla nessuno che può bloccare tutto. È quello dei direttori di banca e dei funzionari dell’Inps con le mani legate. Scrivete per decreto che nessuno di loro si deve avvicinare alle piccole e medie imprese private italiane in questi giorni di guerra. Tanto meno, a artigiani, commercianti, operatori turistici. Piccoli artigiani che restano senza reddito, chi è in cassa integrazione, e i dipendenti privati che continuano a lavorare senza stipendio a causa della crisi aziendale indotta, devono tutti ricevere il bonifico in tempo reale. Devono rimanere a casa, ma devono continuare a mangiare. Si adotti un criterio uguale per tutti. Esempio: vedo quanto hai guadagnato l’anno scorso e ti do il netto, ovviamente con un limite. Così sono fuori gioco anche i furbi.

