Meloni: “Il 27 gennaio Conte sul coronavirus annuncia: “siamo prontissimi”

DOMANDE PER IL GOVERNO

Agenpress. Il 27 gennaio Conte sul coronavirus annuncia: “siamo prontissimi”. Il 31 gennaio il Governo delibera lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi (provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio).

Perché allora il Governo non ha agito di conseguenza? Perché non ha subito predisposto un piano per affrontare l’epidemia? Perché non si è occupato di trovare le mascherine e i respiratori, potenziando il sistema sanitario? E soprattutto perché, visto che era consapevole di quello che stava accendendo, il 15 febbraio è stato spedito un cargo con 18 tonnellate di materiale sanitario in Cina?

Queste sono solo alcune delle tante domande sull’emergenza Coronavirus che gli italiani si fanno e sulle quali anche Fratelli d’Italia attende una risposta.

