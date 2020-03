Coronavirus. Boccia. Con questo decreto perderemo 100 mld ogni mese

Agenpress – “Il 70% del tessuto produttivo italiano chiuderà. Se il Pil è di 1800 miliardi all’anno vuol dire che produciamo 150 miliardi al mese, se chiudiamo il 70% delle attività vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni”.

Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dopo lo stop a tutte le attività economiche non essenziali. “Con questo decreto si pone una questione che dall’emergenza economica ci fa entrare nell’economia di guerra”.

Boccia dubbioso sullo sciopero generale. Onestamente non capisco a capire su cosa”, le chiusure di aziende “sono addirittura più restrittive “di quello che aveva indicato” il Governo ai sindacati sabato scorso.

“Io non ho capito più di questo cosa si dovrebbe fare”, è già stessi sindacati possono vigilare ed anche scioperare per singoli casi, “una scelta in particolare”. Non uno sciopero generale, “non penso”, dice, “anche come messaggio al Paese” “Quindi l’appello che faccio è cerchiamo di essere compatti”.