Coronavirus. Cnn. Governo italiano ha chiesto aiuto al Pentagono, per medici, mascherine e respiratori

Agenpress – Il Governo italiano ha fatto un appello diretto al capo del Pentagono, Mark Esper, per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus. Lo riporta la Cnn, citando un dirigente della difesa Usa coperto dall’anonimato.

Il governo ha chiesto inoltre al personale militare Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno agli sforzi delle nostre truppe. La richiesta cade mentre in Italia arrivano i primi aiuti russi.

Esper recentemente ha reso disponibile scorte di mascherine e respiratori per gli ospedali civili negli Usa per rispondere all’emergenza coronavirus. L’esercito americano inoltre ha attivato unita’ capaci di costruire ospedali da campo per alleggerire la pressione su quelli civili.