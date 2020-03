Coronavirus. Conte, “è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del Paese”

Agenpress – “Serve lo sforzo di tutti. È in gioco la tenuta sociale ed economica del nostro Paese. Le nostre scelte sono ponderate, le prossime settimane saranno molto impegnative. Le foto delle bare che lasciano Bergamo rimarranno indelebili nella nostra storia”.

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Stampa. “Nei prossimi giorni” sarà in Parlamento “per riferire sulle misure che abbiamo adottato. Non abbiamo mai sottovalutato questa emergenza – assicura anche – tanto che il nostro modello è copiato”. “Oggi – fa sapere – distribuiremo quattro milioni di mascherine e abbiamo prenotato 6500 respiratori”.

“Con la sospensione del Patto di stabilità – ragiona quindi Conte – lo scenario cambia. Possiamo pensare di nuovo a sostenere sanità, imprese e famiglie”.

Su quando finirà la crisi, Conte è cauto: “È presto per dirlo. Questi saranno i giorni più difficili perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta del contagio e i numeri cresceranno ancora. Siamo in attesa, nei prossimi giorni, degli effetti delle misure adottate. Lo avevo detto da subito che non si sarebbero visti nell’immediato. Le restrizioni sono quelle indicate anche dal Comitato tecnico-scientifico. Adesso abbiamo compiuto un nuovo passo in avanti, chiudendo tutte le attività produttive che non sono strettamente necessarie né indispensabili a garantirci i beni e i servizi essenziali. Ma molto dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima”.