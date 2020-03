Coronavirus. Conte incontra i leader del centrodestra. No al Mes sotto qualsiasi forma

Agenpress – E’ in corso a Palazzo Chigi, il vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il premier Giuseppe Conte in merito all’emergenza Coronavirus.

“No al Mes sotto qualsiasi forma, trattato infernale che mette a rischio i risparmi ed il futuro degli italiani”. È la richiesta avanzata da Matteo Salvini al governo Conte, a nome del centrodestra, in occasione del vertice a palazzo Chigi attualmente in corso.

“Il Centrodestra compatto in riunione con Conte e alcuni ministri, le nostre principali richieste. Mascherine e camici subito a medici, farmacisti, operatori sanitari, forze dell’ordine e lavoratori. Respiratori e ossigeno subito a tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta da tempo”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, mentre è in corso a Palazzo Chigi la riunione tra il premier e l’opposizione.

“Sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utili per fermare il combattere il virus. Tutela economica di tutti i lavoratori, partite IVA comprese, non solo di alcuni. Liquidità e stop alle tasse per le imprese, soprattutto quelle più piccole. Soldi subito ai Comuni, per aiutare i Sindaci ad essere vicini a tutti i loro cittadini. Difesa delle aziende italiane, che rischiano di essere comprate sottocosto da multinazionali straniere. Riapertura e piena operatività del Parlamento, che deve lavorare giorno e notte come fanno tante altre aziende italiane. NO al MES sotto qualsiasi forma, trattato infernale che mette a rischio i risparmi ed il futuro degli Italiani”.

Da giorni Matteo Salvini assieme agli altri leader dell’opposizione, Giorgia Meloni (Fdi) e Silvio Berlusconi (Forza Italia), chiedevano un incontro al governo per poter dare il loro contributo in questa fase di grande emergenza. E oggi – dopo la telefonata con il Capo dello Stato – arriva, dice il leader leghista quella con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Ha invitato le opposizioni di centrodestra stasera alle 19 a Palazzo Chigi per un confronto sulla situazione. Non ci mancano idee, consigli e proposte concrete da portare sui tavoli del governo”.