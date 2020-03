Coronavirus. Cremaschi. “Ultimo decreto con restrizioni è vergognoso, dettato da Confindustria”

Agenpress – “C’è una situazione di caos perché il decreto è vergognoso, dettato dalla Confindustria. Vorrei capire quando è successo che la Confindustria è diventata ministro della Salute. Confindustria fa i suoi interessi, però ne terremo conto perchè spesso si è detto ai lavoratori di essere responsabili, mi pare che la Confindustria non lo sia. E’ ancora più grave un governo che dovrebbe dire: cari signori industriali, il primo punto è la tutela della salute quindi non mi rompete le scatole, adesso si deve chiudere”.

Così Giorgio Cremaschi, portavoce di Potere al Popolo, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Io sono molto critico con Conte. Io vivo a Brescia, forse non è chiaro che qui c’è la peste del Manzoni. Tra le persone che conosco ogni giorno c’è qualcuno che muore. Ho sentito anche Borrelli fare la distinzione tra chi è morto per il Coronavirus e chi aveva altre patologie. Ma voi ricordate altri periodi recenti in cui la gente veniva trasportata coi camion perchè non c’è posto nei forni crematori? E’ un’ecatombe. Si muore soli, non si fanno funerali, le bare vengono accatastate in attesa. Le cose sono andate malissimo perchè si sono tenute aperte le fabbriche, quando dici chiudo tutto tranne le fabbriche, a Brescia e a Bergamo non hai chiuso niente.

Facciamo l’esempio della Cina, ma non abbiamo fatto nulla di simile tranne nelle dichiarazioni. Dovevamo chiudere tutto nelle zone più a rischio già 20 giorni fa. Quando è stato lanciato l’hashtag #Milanononsiferma quello è stato un disastro.

Ne usciremo solo se non faremo nulla di quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni: tagliare la spesa pubblica, la sanità pubblica. Io penso che si debba fare l’esatto contrario di ciò che dice la Confindustria, ci vorrà una grande ricostruzione pubblica, con giustizia”.

I lavoratori minacciano lo sciopero. “Gli incoscienti sono quelli che fanno lavorare la gente non i lavoratori che scioperano. Ci sono tante dichiarazioni di sciopero. C’è una spinta molto forte. Oggi ci sono fabbriche che hanno chiuso e altre che hanno tenuto aperto, quindi ci sono situazioni diverse. Questo caos è una responsabilità del governo con quel decreto vergognoso. Nelle fabbriche essenziali i lavoratori devono essere tutelati con i dispositivi di sicurezza, non si possono mandare questi lavoratori allo sbaraglio”.