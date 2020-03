Coronavirus. Di Maio, porti italiani indisponibili per sbarchi. Grazie Usa per gli aiuti

Agenpress – “L’Italia in questo momento non è disponibile a dare i propri porti per gli sbarchi nell’ambito della nuova missione Ue per fermare l’ingresso di armi in Libia. Non si tratta di voler essere buoni o cattivi, si tratta semplicemente di misurare le nostre forze e metterle tutte a disposizione dei nostri concittadini.

L’Italia ora non può, chiede e vuole essere aiutata”. E’ il messaggio, secondo quanto si apprende, che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rivolto ai sui colleghi europei riuniti oggi in videoconferenza.

“Un aggiornamento dalla Repubblica Ceca. Sono già partite le 110.000 mascherine che arriveranno a Roma entro domani. Intanto anche dagli Stati Uniti, che ringrazio, è arrivato un sistema mobile di stabilizzazione dei pazienti e attrezzatura medica, mentre la Fondazione Eli Lilly ha annunciato che donerà agli ospedali italiani un milione di euro di insulina da loro prodotta”, dice ancora ricordando di aver “dato mandato ad ambasciatori e consoli italiani in tutto il mondo di reperire mascherine e più materiale sanitario possibile”.

Di Maio ha sottolineato che “tutti stanno lavorando con ogni mezzo, alcuni di loro hanno affittato anche magazzini dove depositare scorte di mascherine già reperite in attesa di essere spedite in Italia. Ognuno di loro sta facendo il massimo e stiamo mettendo a regime tutto il sistema organizzativo per far arrivare nel nostro Paese con rapidità milioni di aiuti sanitari”.