Coronavirus. Furlan (Cisl). Sabato stabilito insieme le aperture, domenica Conte ha aggiunto attività non necessarie

Agenpress – “Avevamo definito un canovaccio su cui muoverci con grande sofferenza da parte di tutti, faccio la sindacalista da 40 anni, vi assicuro che non ho mai chiesto di chiudere un’impresa, anzi mi sono sempre battuta perché le imprese siano aperte. Ma qua si stratta di scegliere innanzitutto la vita dei cittadini. Abbiamo identificato tutto quello che è indispensabile. Durante il pomeriggio (di domenica) si sono aggiunte tutta una serie di produzioni che di indispensabile non hanno proprio niente con il rischio di vanificare una scelta importante, vitale per tanti uomini e donne del Paese”.

Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan in una intervista ad Agorà sul decreto del Governo di ieri sulla chiusura delle imprese per l’emergenza coronavirus sono state aggiunte tra quelle che possono restare aperte una serie di attività non indispensabili che rischiano di vanificare una scelta importante per il Paese.

“Sabato con il presidente del Consiglio e le parti sociali avevamo insieme condiviso tutto ciò che nella produzione non era indispensabile ed era necessario fermare. Sennò continueremo ad avere le metropolitane piene. Avevamo condiviso in grandi linee quali erano le attività indispensabili, come ad esempio tutte le attività di supporto alla cura. Non si può fermare l’industria farmaceutica e questi prodotti devono essere trasportati. E’ stato definito un canovaccio con grande sofferenza da parte di tutti. Qui si tratta di scegliere innanzi tutto la vita dei cittadini e abbiamo identificato tutto ciò che è indispensabile”.