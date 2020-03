Coronavirus. Germania, 25mila contagiati, 94 decessi. Misure da 156 mld in deficit

Agenpress . Sono 25mila i contagiati, mentre i morti salgono a quota 94 e finora sono guarite 266 persone.

E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi accertati sono ora 24.904. Da parte sua, l’istituto Robert Koch ha reso noto nella conferenza stampa quotidiana di stamane che i contagi nel Paese sono saliti a 22.672, con un aumento di 4.062 unità rispetto al giorno precedente, e che i morti sono 86. L’età media dei malati è di 45 anni.

Intanto il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha annunciato che il gabinetto di Angela Merkel ha varato un pacchetto di misure senza precedenti, sono previsti, tra l’altro, 156 miliardi di nuovo indebitamento sul bilancio del 2020.

“Facciamo questo perché si capisca che faremo tutto il possibile” per contrastare gli effetti del coronavirus in Germania, ha aggiunto sottolineando che la Germania ha 15 anni alle spalle di economia gestita in modo molto solido. “La pandemia cambia la nostra vita”, ha anche detto, sottolineando che in Germania “siamo all’inizio di una settimana decisiva dal punto di vista legislativo”.