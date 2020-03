Coronavirus. Lombardia e Veneto verso la sperimentazione dell’Avigan

Agenpres – La sperimentazione dell’Avigan, nome commerciale del farmaco favipiravir, autorizzata dall’Aifa per i trattare i pazienti Covid, inizierà anche negli ospedali lombardi.

Lo hanno annunciato durante una diretta Facebook gli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Davide Caparini (Bilancio). Caparini, che è anche membro dell’Aifa ha spiegato che “è importante capire” che il farmaco “è in fase di sperimentazione e “non ci sono dati certi. La sperimentazione partirà, sarà definita la modalità di somministrazione nel rispetto del volere del paziente, ma servirà tempo per capire” l’effettiva efficacia, ha aggiunto Caparini.

“Il nuovo farmaco Avigan non si sa se funzioni o non funzioni, è diventato virale sulla rete ma adesso potrà essere testato. Grazie alle sollecitazioni che abbiamo inviato a Roma la sperimentazione inizierà immediatamente. Domani inizierà la sperimentazione di questo nuovo farmaco, speriamo che sia quello giusto” contro il coronavirus, ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana.

Soddisfatto anche il Presidente del Veneto, Luca Zaia. “Come già detto nei giorni scorsi la Sanità del Veneto è pronta ad affrontare il protocollo che verrà deciso per testare il farmaco nei pazienti del nostro territorio – prosegue il Governatore – E’ giusto e corretto non dare facili speranze. Questa è infatti una sperimentazione scientifica”.”E’ tuttavia pur vero che non bisogna lasciare nulla di intentato nella lotta alla peggiore epidemia dal dopo guerra ad oggi”.