Coronavirus, Lucaselli (Fdi): Cambiare metodo di lavoro, Governo formi task force economia 

Agenpress. “Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia fornisce la cifra devastante del conto economico del Coronavirus: 100 miliardi al mese di Pil perduto. A questo va associato il grido di dolore proveniente ogni giorno dalle rappresentanze del mondo delle imprese, dalla produzione alla distribuzione”.

Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli.

“Siamo di fronte ad una crisi che rischia di mettere in ginocchio la nostra economia in maniera irreversibile. Per questo motivo, il governo deve cambiare metodo di lavoro. Finora la refrattarietà al confronto ha portato a misure insufficienti, piene di zone grigie se non proprio di paradossi. Espressione più significativa è il decreto Cura Italia.

E’ arrivato il momento di istituire una task force permanente composta da imprenditori, economisti, esperti di finanza, rappresentanti del mondo delle professioni. Finora l’approccio alle misure economiche è sembrato dettato, troppo spesso, da pregiudizi e luoghi comuni. Mai come ora è necessario cambiare la prospettiva fiscale e nel rapporto con l’Europa. Non si può sbagliare”, conclude.