Coronavirus. Ngozi Okonjo-Iweala (Gavi), serve una risposta globale per sconfiggerlo

Agenpress – Fondata da Bill Gates nel 2000, Gavi ha contribuito a immunizzare un’intera generazione – oltre 760 milioni di bambini- e ha prevenuto oltre 13 milioni di morti in 73 paesi in via di sviluppo. Oggi, con la pandemia COVID-19 che ha già colpito 47 paesi svantaggiati, Gavi adotta nuove misure per rafforzare i sistemi sanitari nei paesi a basso reddito con il pieno sostegno del suo Consiglio.

“Abbiamo già visto l’impatto che COVID-19 può avere sui sistemi sanitari nei paesi più ricchi; nei paesi con sistemi sanitari già fragili potrebbe essere catastrofico “, ha affermato al termine del board di GAVI, Ngozi Okonjo-Iweala, presidente del consiglio di amministrazione.

“Come è diventato brutalmente chiaro negli ultimi mesi, questa malattia non rispetta i confini: è perciò indispensabile una risposta globale per sconfiggerla. Gavi sta rendendo immediatamente disponibili finanziamenti per i paesi a basso reddito per rispondere alla crisi. Anche l’immunizzazione di routine contro altre malattie mortali come il morbillo, la febbre gialla e la difterite deve continuare perché non si può correre il rischio di due focolai globali”.

Gavi lavorerà a stretto contatto con l’OMS, il CEPI, la Banca mondiale, l’UNICEF e gli altri partner per accelerare il processo di studio e produzione dei vaccini, con particolare attenzione all’accesso di tutti. Ciò include la garanzia di un adeguato aumento della produzione e della consegna per garantire che il vaccino arrivi dove è necessario per arginare la pandemia.

“Sebbene un vaccino COVID-19 non sarà pronto prima di 18 mesi, ora dobbiamo iniziare a pensare a come verrà distribuito“, ha affermato il dott. Seth Berkley, CEO di Gavi.

“È sicuro che la domanda del vaccino sia incredibilmente elevata: se non pianifichiamo in anticipo, c’è un rischio reale che finisca nelle mani di pochi paesi. Se ciò accadesse, sarebbe un disastro, in quanto garantirebbe la libera circolazione della malattia a livello globale, nonostante la scoperta del vaccino. Ecco perché esploreremo con urgenza meccanismi e incentivi per garantire che i vaccini siano disponibili per i più vulnerabili, indipendentemente da dove vivono. “

L’impegno di Gavi nella risposta globale a COVID-19 è coerente con l’impegno assunto dal gruppo di nazioni del G7 il 16 marzo scorso, “per sostenere il lancio di progetti di ricerca congiunti”. La dichiarazione dei leader del G7 ha anche chiesto che “nessun vuoto geografico” sia permesso in questo grande sforzo globale.