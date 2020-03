Coronavirus. Oms, pandemia sta accelerando. Rischioso usare medicine non testate

Agenpress – “La pandemia sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra.

“Possiamo cambiare la traiettoria di questa pandemia. Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che vi è stata a contatto”, ha aggiunto.

“L’uso di medicinali non testati senza una prova della loro efficacia potrebbe suscitare false speranze e persino fare più danni che benefici e causare una carenza di medicinali essenziali necessari per curare altre malattie”.

“Il numero di contagi da coronavirus in Africa è ancora scarso, ma la situazione può cambiare”, ha spiegato il direttore generale. L’Oms registra che “molti paesi sono allineati” nel prendere misure di contenimento, ma “bisogna continuare a fare test e a isolare” i contagiati. Il dottor Michael Ryan ha ricordato che in Africa c’è anche un grande problema di sfollati e rifugiati, che vivono in ambienti sanitari molto fragili, per questo i governi devono “implementare i loro piani” di contenimento del Covid-19.