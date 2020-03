Coronavirus. Onlit. Autostrade salvata dallo Stato con la Cassa Integrazione

Agenpress – Tutto ci si poteva aspettare dopo il crollo del ponte Morandi, tranne il salvataggio di Autostrade per l’Italia da parte dello Stato. Tanto ha potuto il coronavirus.

Autostrade per l’Italia, infatti, nonostante la minaccia della revoca della concessione contenuta nel decreto mille proroghe, ora si vede riconoscere, grazie all’accordo raggiunto con i sindacati, la cig a rotazione per 1.500 addetti per 2 mesi e mezzo.

E ciò avviene a dispetto del fatto che il traffico merci (Tir e furgoncini) sia ancora molto attivo sulla rete, a differenza di settori dove l’attività è completamente sospesa (come gli aeroporti), e anche le automobili sono ancora circolanti, visto che l’auto, usata individualmente, non è un vettore di contagio.

d Aspi – concessionaria monopolista di tremila km di rete autostradale fino al 2038 – il Governo avrebbe dovuto chiedere di usare parte dei suoi profitti finiti in acquisizioni o controlli societari (Atlantia, Eurotunnel, Aeroporto di Nizza) per sostenere i costi della cassa integrazione.

Dario Balotta

presidente ONLIT

(OSSERVATORIO NAZIONALE LIBERALIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)