Coronavirus. Spagna. Oltre 2.000 morti. +462 in 24 ore. Ricoverata vice premier Calvo

Agenpress – – Sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 in terapia intensiva. I morti sono 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore.

I contagi in Spagna sono aumentati di 4.517 unità rispetto a ieri, con un incremento del 14%, hanno riferito le autorità sanitarie. Allo stesso tempo “si va riducendo la percentuale dei pazienti in terapia intensiva”.

Inoltre, ‘oltre il 10% dei contagiati sono stati dimessi”, ha spiegato il direttore del centro di coordinamento emergenze del ministero Fernando Simon. “Ma c’è un altro dato che non ci piace: “3.310 operatori sanitari contagiati”. Attualmente, i pazienti ancora ammalati sono meno di 27.000.

Ricoverata la vice premier spagnola Carmen Calvo per una infezione respiratoria nella Clinica Ruber a Madrid, ha reso noto l’esecutivo in una nota. Si attendono i risultati delle analisi per verificare un eventuale contagio da coronavirus.