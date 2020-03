Firenze. AISLA piange Carlo Casini scomparso dopo una lunga battaglia contro la SLA

Agenpress – “Oggi piangiamo la scomparsa di Carlo Casini, magistrato e politico, che ci lascia dopo una lunga battaglia contro la SLA.

La sua vita è stata imperniata dai valori del cattolicesimo sociale e della missione della Chiesa cattolica nella SLA che ha messo in pratica nel costante impegno politico e associativo come nel Movimento per la Vita che ha saputo attivare alcune delle migliori energie della nostra società.

Un esempio per tutti coloro che credono nei valori del volontariato. Fin dall’inizio della malattia siamo stati vicino ai familiari offrendo il nostro supporto e la nostra disponibilità.

Ci uniamo ai familiari e agli amici in questo giorno di lutto”. Questo il ricordo di AISLA Firenze, sezione fiorentina di AISLA Onlus.