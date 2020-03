L’ opinione di Roberto Napoletano. Non si va in guerra con eserciti disarmati

Questo è successo con medici e ospedali pubblici. La realtà è che la Lombardia è la Regione studiata nel mondo per un tasso di letalità dieci volte superiore alle altre regioni italiane e a tutte le nazioni. Chi vuole bene alla Lombardia deve dire tutta la verità e il Paese intero deve aiutarla

Agenpress – Si parla solo di Italia non di Europa, questa è la cosa più pericolosa sui mercati. Sono tutti fragili, ma qualcuno finge di non capirlo, perché gli fa comodo. Non ce la faranno a attribuire all’Italia la Pandemia globale.

La catastrofe ha riportato nel solco giusto tracciato da Draghi la Banca Centrale Europea. Il mastino Panetta che rappresenta l’Italia nel board è molto ascoltato e non molla di un centimetro. Si compreranno i titoli di stato che servono e si opererà per fare arrivare la liquidità alle imprese. Questa volta Banca d’Italia, Banca di Spagna e Banca di Francia si muovono insieme.

Il Governatore della Bundesbank e i suoi amichetti del Nord si agiteranno, ma perderanno. L’Europa ha mandato in soffitta il Patto di Stabilità senza Crescita, ma non basta. Anche qui la catastrofe farà il suo. Ha già coperto di ridicolo i campioni del sovranismo anglo-americano, Boris Johnson e Donald Trump, farà ragionare perfino i tedeschi e arriveranno gli eurobonds. I piccoli ma ricchi Paesi del Nord daranno battaglia. Sarà dura, magari ne servirà più di una. Alla fine, però, si arriverà dove si deve arrivare. Altrimenti l’Europa sparisce.

